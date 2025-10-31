Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’i makamında misafir etti.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, şehirdeki güvenlik politikaları, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması adına atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Görüşmede, özellikle son dönemde artan trafik güvenliği çalışmaları, gençlerin suça sürüklenmesini önleyici projeler ve mahalle bazlı güvenlik uygulamaları gibi konular masaya yatırıldı.

Başkan Görgel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatı ile kurulan güçlü iş birliğinin şehrin güvenli geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise Başkan Görgel’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın güvenliği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.