Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu, çevre duyarlılığını ve ekonomik verimliliği artırmak amacıyla toplu taşıma filosunu yeni nesil elektrikli otobüslerle güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Avrupa Birliğinin Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde 20 adet 12 metrelik tam elektrikli otobüslerin teslimatı yapılmaya başlandı. İlk teslimat kapsamında Milli İrade Meydanı’na getirilen tam elektrikli otobüsleri inceleyen Başkan Görgel, yeni araçların şehir içi ulaşıma önemli katkılar sunacağını ifade etti.

“Kahramanmaraş, Yenilikçi Ulaşımda Örnek Şehir Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tam elektrikli otobüslerin ‘Yeşil Ulaşım’ vizyonu kapsamında şehre kazandırıldığını ifade ederek, “Kahramanmaraş’ta hemşehrilerimize daha modern, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım sunmak için çalışıyoruz. Bu elektrikli otobüsler, karbon salınımını azaltarak temiz bir şehir hedefimize katkı sağlayacak. Şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve aynı zamanda şehrimiz yenilikçi ulaşımda örnek şehir olacak” cümlelerini sarf etti.

20 Yeni Elektrikli Otobüs

Başkan Görgel, “Bizim hedefimiz sadece yol yapmak, araç almak değil; Kahramanmaraş’ta sürdürülebilir bir şehir yaşamı oluşturmak. Bu yatırımla birlikte çevreye duyarlı, enerji verimli ve akıllı ulaşım teknolojilerini şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraş, geleceğe temiz enerjiyle, güçlü adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.