KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında önemli çalışmalar gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda bu imalatların yapıldığı bölgelerde yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaları da onarıyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Mehmet Akif Mahallesi’nde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bölgede tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, yol yüzeyinde oluşan deformasyonların giderilmesi için bakım ve onarım faaliyetleri başlatıldı.

KASKİ ekiplerince yürütülen çalışmalarla, mahalle içi arterlerde bozulan kısımlar sıcak asfaltla kaplanıyor. Böylece hem vatandaşların ulaşımda daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.