Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir uluslararası etkinliğe daha imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kırgızistan Manas Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu Kahramanmaraş’ta düzenlenecek. 30-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumun açılış töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kırgızistan, Tataristan, Yakutistan, Tuva, Hakasya, Özbekistan, Kazakistan, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu 10 farklı ülkeden 130 bildiriyle katılımın sağlandığı sempozyumda ‘Geleneksel Oyun ve Sporların Tarihi ve Uygulamalı Gelişim Süreci’, ‘Geleneksel Oyun ve Sporların İnsan Gelişimindeki Önemli Rolü ve Önemi’ ve ‘Türk Dünyası ve Akraba Toplumlarında Etnik Spor Oyunlarının Yeniden Doğuşu’ gibi ana konular görüşülecek. Türkçe, Kırgızca, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce gibi dillerin de olacağı sempozyum Türk halklarının millî spor oyunlarını yapma nedenleri ile spor bilimlerine ilişkin yaklaşımları öne çıkartacak.

“Ata Sporları Kahramanmaraş’tan Tüm Dünyaya Yayıldı”

Ata sporlarının Türk milletinin ruhunda var olan kahramanlık ve asaletin tezahürü olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş olarak biz, geleneksel sporların yeniden ihyasında öncü bir şehir olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası ve 1. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’nı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Yüzlerce sporseverin tribünleri doldurduğu bu şampiyona, Kahramanmaraş’ın güreşin ana vatanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu iki önemli organizasyon, Türk milletinin ata sporlarına sahip çıkan iradesinin, Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya yayıldığının en somut göstergesidir” diye konuştu.

“Türk Dünyası Kültürel Birlikteliğe Önem Veriyor”

Bu yıl 13’üncüsünün düzenlendiği sempozyumun, Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin ortak emeğiyle gerçekleştiğini söyleyen Başkan Görgel, “Bu yıl da 10 farklı ülkeden 130 bildiriyle katılım sağlanıyor olması, Türk dünyasının kültürel birlikteliğine verilen değerin bir yansımasıdır. Aramızda Kırgızistan, Yakutistan, Tataristan, Tuva, Hakasya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Çin ve ülkemizin farklı şehirlerinden gelen çok kıymetli bilim insanlarını, yöneticileri ve kültür temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kültürümüze, Gençliğimize ve Geleceğimize Hayırlı Olsun

Başkan Görgel, konuşmasında, “Biz biliyoruz ki; bir milletin yeniden dirilişi, binasal dönüşümlerin yanında kültürüne ve değerlerine sahip çıkan ruhuyla da mümkündür. İşte bu sempozyum da o ruhun, o ortak bilincin bir yansımasıdır. Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendiren bu sempozyumun, kültürümüze, gençliğimize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini sarf etti.