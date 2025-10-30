İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kazaların önlenmesi amacıyla sürücü belgesiz araç kullanma, hız ihlali, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama gibi trafik kurallarına aykırı davranışlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerin yanı sıra, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 1.249 yol kullanıcısına bilgilendirme yapıldı.

2025–2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul servis araçlarına yönelik denetimler ve eğitim faaliyetleri de hız kazandı. Bu kapsamda, 308 okul servis aracı kontrol edilirken, şoförler, rehber personel ve öğrenciler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.