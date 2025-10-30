Kahramanmaraş’ta jandarma’dan operasyon! 269 şahıs yakalandı
Operasyonlar kapsamında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca şarjörü, 27 tabanca fişeği, 1 dedektör, 140 gram metamfetamin, 9 gram esrar, 1 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 294 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 14’ü tutuklanırken, yakalananlar arasında 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü de tespit edildi.

Onikişubat ilçesinde yakalanan Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (26), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (35), adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.