10 bin kişinin katıldığı deneme, öğrencilere hem sınav atmosferini deneyimleme hem de bilgi düzeylerini ölçme fırsatı sundu.

Gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik önemli bir destek programını daha başlattı.Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından organize edilen ücretsiz deneme sınavlarının ilki gerçekleştirildi.11 ilçede 70 farklı merkezde eş zamanlı olarak düzenlenen sınava 10 bin öğrenci katılım sağladı. Tamamen ÖSYM formatında ve alanında uzman ekiplerce hazırlanan sınav, öğrencilere hem sınav atmosferini deneyimleme hem de bilgi düzeylerini ölçme fırsatı sundu.Elde ettikleri sonuçlarla güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme imkânı bulan gençler, gerçek sınav koşullarında performanslarını test ederek üniversiteye hazırlık süreçlerine yön verecek.

Yıl Boyunca 30 Farklı Deneme

Yıl boyunca sürdürülecek proje kapsamında, toplam 30 adet Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı düzenlenecek. Böylece öğrenciler, düzenli olarak deneme sınavlarına katılarak gelişimlerini adım adım takip edebilecek.Sınav sonrası değerlendirmede bulunan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin bu imkânını büyük bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Gençler, “Gerçek sınav formatında yapılan bu denemeler sayesinde eksiklerimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Böyle bir imkân sunduğu için Fırat Görgel Başkanımıza ve Pusula Maraş ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.