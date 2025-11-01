Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı stratejik yatırım planı kapsamında ilçelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, doğal güzellikleri, sağlık turizmi potansiyeli ve şifalı içmeleriyle öne çıkan Ekinözü’nün yolları yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla modernize ediliyor.

Ekinözü’nde Güvenli Yolculuk

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yatırımları kapsamında Ekinözü’nün 6 farklı bölgesinde yaklaşık 22 Milyon TL’lik sathi asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Türkeli, Kandil ve Fatihler mahallelerinde yaklaşık 13 kilometrelik yollar sathi asfalt kaplama ile yenilendi. Türkmenler, Öztürk ve Kürtül mahallelerinde ise çalışmaların 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

15 Bin Metrekarelik Kilit Parke

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde ulaşım sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmaya yönelik hayata geçirdiği kilit parke çalışmalarını da devam ettiriyor. Yerleşim yerlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Maarif ve Demirlik mahallelerinde kilit parke çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilçe geneli muhtelif mahallelerde ve Soysallı Mahallesi’nde kilit parke çalışmalarını sürdürüyor. Ekinözü’nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 10 Milyon TL’lik kilit parke çalışmaları ile daha güvenli ve konforlu yollara kavuşmuş olacak.

35 Milyon TL’lik Yol Bakım Hamlesi

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol bakım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla bozulmuş yol yüzeyleri onarılıyor, ulaşım altyapısı daha dayanıklı hale getiriliyor. Yaklaşık 35 Milyon TL bütçeyle hayata geçirilen bu çalışmalar sayesinde Ekinözü’nün ulaşım altyapısı daha sağlam, daha güvenli ve daha konforlu hale gelmiş olacak.