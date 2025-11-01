UNESCO’nun 2004 yılında başlattığı Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network), şehirlerin kültürel miraslarını ve yaratıcı endüstrilerini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ediyor. Kahramanmaraş, bu prestijli ağa “Edebiyat” kategorisinde katılarak Türkiye’den bu alanda seçilen ilk şehir oldu. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde köklü edebi geçmişi, güçlü şairlik geleneği ve son yıllarda artan kültürel etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş, edebi kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kıldı.

Dünya Şehirleri Gününde Başarı Hikayesi

Fransa’nın başkenti Paris’te, 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'nde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın (UCCN) yeni üyeleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel vizyonu ve edebiyatı merkezine alan stratejik çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş, ‘Edebiyat’ alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Türkiye’nin ilk şehri olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen başarının ardından Kahramanmaraş, sahip olduğu bu eşsiz edebi mirası koruyarak ve geliştirerek, edebiyatın kalbinin attığı merkezlerden biri olmayı sürdürecek.

Kahramanmaraş: Türkiye’den Seçilen İlk Edebiyat Şehri

Kahramanmaraş’ın ‘Edebiyat’ alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş, artık UNESCO Edebiyat Şehri! Uzun soluklu bir emeğin, sabrın ve inancın ardından; kelimenin, şiirin, hikâyenin başkenti Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na resmen dahil oldu. Türkiye’den “Edebiyat Şehri” unvanını alan ilk şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı; yüzyıllardır kelamla yoğrulmuş bir medeniyetin, kitap kokulu sokaklarda büyüyen bir kültürün, kalem tutan her yüreğin ortak zaferidir. Tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu unvan, Sütçü İmam’ın direnişinde, Abdurrahim Karakoç’un dizelerinde, Cahit Zarifoğlu’nun dualarında, Sezai Karakoç’un umutlarında, Necip Fazıl Kısakürek’in satırlarında vücut bulmuş bir edebiyatın taçlanmasıdır. Bugün Kahramanmaraş, bir millet hafızasının, bir medeniyetin kelimelerle yeniden doğuşunun simgesidir. Artık dünyanın her yerinde, edebiyat dendiğinde Kahramanmaraş yankılanacak. Kelimenin kalbi, şiirin vatanı” ifadelerini kullandı.