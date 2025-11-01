Ziyaretin ardından Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, afet sonrası şehir merkezinde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi temaslarda bulunmak ve çeşitli programlara katılmak üzere şehre gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ağırladı.

Vali Mükerrem, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Görgel, Bakan Tunç’a deprem sonrası şehirde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aktardı.

Görgel, özellikle altyapı, kentsel dönüşüm ve kalıcı konut alanlarında hayata geçirilen projeler ile belediyenin faaliyetlerini detaylı şekilde paylaştı.

Ziyaretin devamında Adalet Bakanı Tunç ve beraberindeki heyet, şehir merkezinde yer alan rezerv alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Tunç, yapımı tamamlanan kalıcı konutları gezerek hak sahiplerine teslim sürecine ilişkin bilgi aldı.