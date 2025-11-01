Bu süreçte kendi öz kaynaklarımızla şehrimize kazandırdığımız yatırımlarımızın toplam bedeli 8 Milyar TL. Devam eden ve hayata geçireceğimiz yatırımlarla Kahramanmaraş’ımızı çok daha gelişmiş, güçlü ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve teşkilat mensupları da katıldı. Programda, Kahramanmaraş’ta yürütülen yatırımlar, devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlamalar masaya yatırıldı.

“Yeni Kahramanmaraş’a Her Geçen Gün Bir Adım Daha”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Depremin ardından çok zorlu bir süreç yürüttük. Hamdolsun artık verdiğimiz mücadelelerin meyvelerini topluyoruz. Daha çok işimiz var biliyoruz ama şehrimiz artık normale dönmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vermiş olduğumuz mücadeleler hamdolsun kararlı bir şekilde sürüyor. Her geçen gün yeni Kahramanmaraş’a çok daha yaklaşıyoruz” dedi.

114 Projeden 69’unun Süreci Başladı

Seçimlerin ardından geçen 18 aylık sürede Büyükşehir Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Görgel, seçim döneminde vaat edilen 114 projenin 69’unun sürecinin başladığını söyledi. Başkan Görgel, “Kuzey Çevre Yolu’nun ihalesi yapıldı. Birkaç yıl içerisinde bu proje tamamlanarak şehrimizin doğu ve batısı birleştirilecek. Güney Çevre Yolu’nun projesi ise 2026 yılında tamamlanacak inşallah. Şehrimiz için en önemli ulaşım projesi Güney Çevre Yolu diyebiliriz. 5 kavşak, 12 sosyal tesis, 5 spor tesisi, 4 atıksu arıtma tesisi, güneş enerji santrali, kuzey ilçeler asfalt üretim tesisi projelerimizin sadece birkaçı” cümlelerini kaydetti.

“Türkiye’nin En Modern Altyapısına Sahip Şehirlerinden Biri Olacağız”

Başkan Görgel, altyapı çalışmalarının şehrin her noktasında sürdüğünü belirterek, Kahramanmaraş’ın kısa sürede Türkiye’nin en modern altyapısına sahip şehirlerinden biri olacağını ifade etti. Görgel, “Deprem sonrası Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesi şehrimize kuruldu. 11 ilçemizde aynı anda 170’den fazla noktada çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin altyapısını tamamen yeniliyoruz diyebiliriz. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin en sağlam ve modern altyapısına sahip şehirlerinden biri olacağız. Altyapı tamamlandıktan sonra asfalt, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleriyle yeni yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Filoya 144 Yeni Araç Kazandırıldı

Hizmet kalitesini artırmak için belediye filosunun da güçlendirildiğini aktaran Görgel, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’ye toplam 144 yeni araç kazandırıldığını söyledi.

3 Milyar TL’lik Yol Yatırımı Tamamlandı

Ulaşım yatırımlarında da büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Görgel, sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3 Milyar TL’lik yol yatırımının tamamlandığını vurguladı. Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında 1 milyar, bu yıl da 2 milyar olmak üzere toplam 3 milyar TL’lik yol yatırımını tamamlamış oluyoruz. 2026 yılında ise hedefimiz 4 milyar TL’lik yol yatırımı. İlçelerimize yeni prestij caddeler kazandırıyoruz, kazandırmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Raylı Sistem ve Spor Yatırımları

Raylı sistem projesinde master planın tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Görgel, finansman sürecinin de tamamlanmasıyla bu dönem içerisinde raylı sistemle ilgili adım atılacağını belirtti. Ayrıca, gençlik ve spor yatırımlarına da değinen Görgel, Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor merkezlerinden birinin şehirde yükseldiğini söyledi. Başkan Fırat Görgel, “Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor merkezlerinden birini şehrimize kazandırıyoruz. Yapımı büyük bir hızla sürüyor. Çocuk Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nin yapımı da devam ediyor. 17 bin 500 kişilik stadyumumuzun yapımına başlandı. 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu da kazandıracağız. 15 Temmuz Spor Vadisi’nin yapımında da önemli ilerleme kat ettik” dedi.

“Tamamen Öz Kaynaklarımızla 8 Milyar TL’lik Yatırım”

Konuşmasının sonunda, bugüne kadar başlatılan tüm yatırımların toplam bedelinin 8 milyar TL’nin üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, bu projelerin tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Görgel konuşmasını, “18 ayda yapımına başladığımız tüm yatırımlarımızın toplam bedeli 8 milyar TL’nin üzerinde. Tamamen öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlar bunlar. Tüm bu yatırımlarla Kahramanmaraş’ımızı çok daha gelişmiş, güçlü ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm bakanlıklarımıza, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’ye, milletvekillerimize ve teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz” cümleleriyle noktaladı.