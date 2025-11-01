Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, Türk Milli Basketbol Takımı oyuncusu Gökhan Şirin, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, SGK İl Müdürü Hüseyin Karaoğlan, İşkur İl Müdürü Ali Güner, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya,22. Dönem Milletvekili Hanefi Mahçiçekve Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Mahçiçekkatılarak gençlerin mutluluğuna ortak oldular.

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı” kapsamında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yetim ve/veya öksüz kalan 14–24 yaş aralığındaki gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla yürütülen “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi; gençlerin psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefliyor.

“Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi” kapsamında, deprem bölgesinde yaşayan depremzede gençlere umut, özgüven ve mutluluk aşılayan anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirildi.Etkinlik kapsamında gençler, şehrin sokaklarında iyiliğin ve dayanışmanın simgesi olan kırmızı bisikletleriyle pedallayarak geleceğe umut mesajı verdiler.Bu anlamlı buluşma, hem sporun birleştirici gücünü hem de Kahramanmaraş’ın yeniden doğuş hikâyesini tüm Türkiye’ye ilham verecek şekilde ortaya koydu.

“Gençlerin Yeniden Güçlenmesini Amaçlıyoruz”

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, gençlere yönelik bu tür projelerin önemine dikkat çekerek,“Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi projesi için destek çağrısına çıktık. Onbir ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, omuz omuza, kol kola ve depremin aslında yıkıcı etkisini bir araya gelerek gidermek adına bir yola çıktık. İşte bu yol Kahramanmaraş’ta kesişmiş oldu. Projemizin nihayetinde sizlerle birlikte oluyoruz. Farklı illerde, farklı temalarda birçok projeyi hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerin yeniden güçlenmesini amaçlıyoruz. Büyük bir felaket geçirdik. Aslında dünyada da ne kadar bu felaketten kolay bir şekilde güçlenerek çıktığımızı da hepimiz, her birimiz biliyoruz. Ama bu çok uzun bir yolculuk. O yolculuğu da bırakmadan sürdürülebilir bir şekilde sizlerle devam ettirmeyi de, el ele devam ettirmeyi de önemsiyoruz.

“Gençlerimizi Spora Teşvik Ediyoruz”

Genç arkadaşlarımıza fiziksel, sosyal ve psikolojik iyileşme sürecinde de destek olmayı amaçlıyoruz. Bunu da hayalleri gerçekleştirerek ve umudu büyüterek, tabii ki kırmızı bisikletlerle yapıyoruz. Bisiklet olunca, kırmızı olunca başka türlü bir enerji de veriyor. O anlamda ben projede emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Aslında arkadaşlarımız her bir pedalda ‘Ben buradayım’ diyecekler. ‘Ben buradayım’ demeyi de devam ettirecekler. Biz de onların Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman yanındayız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti olimpiyatlarda, özellikle de paralimpik olimpiyatlarda dünya genelinde çok ciddi bir kazanımı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun ve hareketin çok ciddi bir farklılığının olduğunu biliyoruz ve bu noktada da teşvik ediyoruz. Hayata sporla tutunmak, hareketin içerisinde var olmak bizler için çok önemli. Bu aynı zamanda toplumsal kalkınmayı, kaynaşmayı ve farkındalık açısından da kıymetli buluyoruz. Hayat Yeniden Vakfı’nın oluşumunu başkandan dinlemiş olduk. Kahramanmaraş güçlü kadınlarından oluşuyor. Bu da mutlu edici ve motive edici. O yüzden bir araya gelindiğinde aslında ne kadar toplumun kalkınacağının bir diğer göstergesi oluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu Tür Programların Devamını Diliyorum”

Bisiklet maratonuna katılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hayat Yeniden Vakfı'nın iş birliğinde 100 depremzede çocuğumuza bisiklet hediyesi programına katıldık. Bisiklet maratonu düzenlendi. Bende maratonda yerimi aldım ve tamamladım. Bu tür programların devamını diliyorum. İnşallah, yaşımız müsaade ettikçe bizlerde katılacağız” sözlerini kaydetti.

“Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Yaptığı Çalışmaların Ayrı Bir Önemi Var”

Bu tür etkinliklerin deprem şehri Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için önemli olduğunu belirten Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, “6 Şubat depremleri sonrasında şehrimizde hem altyapı hem de üstyapı anlamında büyük bir ihya ve inşa çalışması var. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar da şehrimiz adına ayrı bir önem taşıyor. Hayat Yeniden Vakfı’nın arka planında büyük bir emek ve planlama olan bu projesi, çocuklarımızın depremden kaynaklı olumsuz etkileri geride bırakmalarına ve hayata yeniden umutla sarılmalarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda seçilen bisiklet de, yeniden doğuşun ve hayata tutunmanın sembolü olmuş. Projede emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Hayat Yeniden Vakfı’na ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür anlamlı projelerin diğer sivil toplum kuruluşlarımızca da geliştirilerek devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

“Hep Birlikte Coşkulu Bir Maraton Gerçekleştirdik”

Programa ev sahipliği yapan Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu projesinin finalini gerçekleştirdik. Adından da anlaşılacağı üzere, uzun süren atölyeler, kariyer programları, çalışmalar, spor etkinliklerinin finalini kırmızı bisikletlerle yaptık. Afetten etkilenen 100 gencimize kırmızı bisikletlerini Sayın Bakan Yardımcımız Safa Koçoğlu hanımefendi ile birlikte yavrularımıza hediye ettik. Hep birlikte coşkulu bir maraton gerçekleştirdik. Bu maraton, onların aslında hayat maratonlarının bir başlangıcı niteliğinde ve biz onların bu hayat yolculuğuna eşlik eden, destek sunmaya çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Hayat Yeniden Vakfı olarak, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

“Teşekkür Plaketleri ve Kırmızı Bisikletler Sahiplerine Teslim Edildi”

Konuşmaların ardından projeye destek veren Blueland Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Şahinkanat, Milli Basketbolcu Gökhan Şirin ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu’na teşekkür plaketleri takdim edildi.

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise depremde ebeveyn kaybı yaşayan yüz gence kırmızı bisikletlerin teslim edilmesi oldu. Bisikletlerini alan gençler şehir turu atarak yeniden doğuşun sembolik yolculuğunu tamamladı.

Coşkulu Kortej, Renkli Maraton

Bisiklet dağıtım töreninin ardından şehrin merkezinde gerçekleşen kortej ve maraton, renkli görüntülere sahne oldu. ATV ve motosiklet gruplarının öncülüğünde başlayan etkinlikte, “İyilik İçin Pedalla” sloganı ile yüzlerce gönüllü genç Kahramanmaraş sokaklarında umut mesajı verdi.

Vakfın Çalışmaları Devam Ediyor

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı, deprem sonrası dönemde çocuklar, gençler, kadınlar ve özel gereksinimli bireyler için yürüttüğü sosyal projelere hız kesmeden devam ediyor.



Vakıf, yetim çocukların eğitim, sosyal gelişim ve psikolojik destek süreçlerinde kalıcı fark yaratmayı hedeflerken, aynı zamanda kadın emeğini güçlendiren üretim atölyeleri ve gençlik programlarıyla Kahramanmaraş’ta toplumsal dönüşüme öncülük ediyor.

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı

Adres: Hasancıklı Mh. 89016 Sk. No:20/L Onikişubat, Kahramanmaraş

Telefon: 444 76 46 E-posta: [email protected] Web: www.hayatyeniden.org