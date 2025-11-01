Başkan Görgel, “Bu hayır ve hasenat için Hacı Osman Uğur ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah kendiyle beraber eseri de yaşayacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Osman Uğur iş birliğiyle Dulkadiroğlu’nun Yeniyurt Mahallesi’ne inşa edilerek mahalle halkının ibadetlerini yerine getirmeleri için hizmete sunulan Hacı Osman Uğur Camii’nin açılışı gerçekleştirildi. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Can Bolat, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

“Devlet ve Millet Dayanışması Her Şeyin Üstesinden Gelir”

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bir taraftan şehrin imar ve inşası tüm hızıyla sürerken bir taraftan da hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip böylesine güzel eserleri şehrimize kazandırıyorlar. Ben, bu hayır ve hasenat için Hacı Osman Uğur ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah kendiyle beraber eseri de yaşayacak. Birçok vatandaşımıza yıllar boyunca hizmet verecek bir eser burası. Bu hayır ve hasenatın tüm hemşehrilerimize örnek olmasını diliyorum. Devlet ve millet dayanışması sürdüğü müddetçe her şeyin üstesinden gelecek kuvvete ve iradeye sahibiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.