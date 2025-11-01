10 Kasım Pazartesi gününe kadar mesai saatleri içerisinde Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğünden şahsen başvuru yapılabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü üretici destek programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, üreticilere yüzde 50 hibe destekli ceviz ve badem fidanı dağıtımı 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen programla, şehir genelinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve gelir getirici ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Üreticilere, bölge iklimine uygun kaliteli ceviz ve badem fidanları sağlanarak hem verimliliğin hem de tarımsal katma değerin artırılması amaçlanıyor.

Ek Talepler Alınmaya Başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, daha önce fidan talebinde bulunmasına rağmen yüzde 50 çiftçi katkısı bedelini ödemeyen veya talebinden vazgeçen üreticilerin yerine yeni taleplerin alınmaya başlandığı bildirildi.Bu doğrultuda, hibe destekli fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticiler, 10 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek taleplerini iletebilecek.