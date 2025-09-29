Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hazırlanan Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Pistinden havalanan sporcular, Dulkadiroğlu semalarında süzülerek görsel bir şölen sundu. Etkinliğe 16 şehirden, 18 kulüp ve toplam 110 sporcu katılım sağladı. Şenlik, Pazar günü de devam edecek.

Etkinlik kapsamında Yalnız Ardıç’ta karavan ve çadır kamp alanı da oluşturularak hem sporculara hem de vatandaşlara doğayla iç içe bir deneyim sunuldu.

BAŞKAN AKPINAR SPORCULARLA BULUŞTU

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şenlik alanına gelerek sporcularla sohbet etti. Başkan Akpınar, konuşmasında şunları söyledi:“Doğası, havası ve eşsiz manzarasıyla Dulkadiroğlu, sadece şehrimizin değil ülkemizin de önemli bir yamaç paraşütü merkezi olma yolunda ilerliyor. Bizler belediye olarak, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün 16 şehirden gelen 110 sporcunun Dulkadiroğlu semalarında süzülmesi, ilçemiz için gurur verici bir tablo oldu. Yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak, gençlerimize sevdirmek ve turizme katkı sağlamak adına bu tür organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.”

Şenlik, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, Dulkadiroğlu’nun doğal güzelliklerini de ön plana çıkardı.