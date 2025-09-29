Etkinlikler kapsamında müzik dinletisi, açık hava sinema gösterimi, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen misafir öğrencilerin müzik ve dans gösterisi, öğrenci kulüp stantları, konser ve DJ partileri yer alacak.

Ayrıca 29 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak öğrencilerini Kahramanmaraş mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan özel bir menü ile karşılayacak. İlk güne özel hazırlanan bu menü tüm öğrencilere ücretsiz olarak ikram edilecek.

KSÜ, düzenlenen etkinlikler ile hem öğrencilerin yeni döneme keyifli bir başlangıç yapmasını hem de kentin köklü mutfak kültürünün tanıtılmasını amaçlıyor.