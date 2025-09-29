AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Göreve gelirken 114 projeyi şehrimize kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun şu an bunların 69 tanesinin süreci başladı. 5 yıllık görev süremiz boyunca hedeflediğimiz projelerin çok büyük bir çoğunluğunu şehrimize kazandırmış olacağız. 17 ayda gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizin toplam maliyeti 8 Milyar TL. Tamamen öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlar bunlar. Türkiye’ye örnek bir belediyecilik bizim en büyük hedefimiz” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda Kahramanmaraş için birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, şehre kazandırılan yatırımlar ve gelecek planları değerlendirildi.

“114 Projemizin 69’unun Startını Verdik”

Programda bir sunum gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve gelirken verdikleri proje sözlerinin büyük kısmının hayata geçirildiğini belirtti. 17 ayda 69 projenin startını verdiklerini ifade eden Görgel, bu projelerin toplam maliyetinin 8 Milyar TL olduğunu söyledi. Belediye kaynaklarının yanı sıra hibe ve kredilerle de yatırımların güçlendirildiğini aktaran Görgel, “Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışını hedefliyoruz” dedi.

“20 Milyar TL’lik Altyapı Seferberliği”

6 Şubat depremlerinin ardından en büyük zorluklardan birinin altyapıda yaşandığını dile getiren Görgel, kayıp oranlarının yüzde 80’e ulaştığını belirtti. Bu doğrultuda Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesini Kahramanmaraş’ta kurulduğunu ifade eden Başkan Görgel, 20 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırımla altyapı seferberliği başlatıldığını söyledi. Şehir genelinde 2 bin 300 metre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 5 arıtma tesisi ve 65 içmesuyu deposunun yapımının sürdüğünü belirtti. Kuraklığın etkisiyle yaz aylarında içmesuyu sorunları yaşandığını da hatırlatan Görgel, kısa sürede tamamlanan Kılavuzluİçmesuyu İletim Hattı sayesinde vatandaşlara önceki durumdan daha fazla su temin edildiğini kaydetti.

Ulaşım ve Yol Yatırımları

Kahramanmaraş’ın ulaşım master planının yenilendiğini aktaran Başkan Görgel, Kuzey Çevre Yolu ihalesinin yapıldığını, Güney Çevre Yolu’nun projesinin ise 2026 içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Görgel; Karacasu Kavşağı’nda çalışmaların sürdüğünü, Sümbüllü ve Sanayi kavşaklarının ihalesinin yapıldığını, Adana Yolu – Havaalanı Kavşağı için de proje hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. 2024’te 1,2 Milyar TL olan ulaşım yatırımlarının bu yıl 2,5 Milyar TL’ye çıkarıldığını kaydeden Görgel, kuzey ilçeleri için 800 Milyon TL’lik asfalt üretim tesisi inşa ettiklerini açıkladı.

Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi

Toplu taşıma filosunun 33 hibrit ve elektrikli otobüsle güçlendirildiğini belirten Başkan Görgel, dijital toplu taşıma sistemlerinin de güncellendiğini aktardı. 685 Milyon TL’lik Kuzey İlçeler Katı Atık Tesisi’nin inşasında sona gelindiğini, Pazarcık’ta yapımı tamamlanmak üzere olan Güneş Enerji Santrali’nin ise belediyenin enerji giderlerinin yüzde 60’ını karşılayacağını açıkladı. Ayrıca Malik Ejder Mahallesi’nde 25 Milyon TL yatırımla karbon yutak alanı oluşturulacağını ve projenin ihalesinin yapıldığını söyledi.

Ekonomi ve Sanayiye Destek

Deprem sonrası Sebze Meyve Hali’nde 40 Milyon TL yatırımla 16 iş yerinin yenilendiğini, Derepazarı esnafı için 200 Milyon TL’lik yatırımla 230 yeni iş yerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Görgel, Toptancılar Sitesi’nde de 117 iş yerinin yıl sonunda teslim edileceğini söyledi. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin de hızla ilerlediğini kaydetti.

Sosyal ve Kültürel Projeler

Sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini belirten Görgel, bugüne kadar 600 Milyon TL’nin üzerinde sosyal destek sağlandığını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açıldığını, LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verildiğini ve kreş projelerinin başlayacağını belirtti. Ayrıca refakatçi misafirhanesi projesinin ihale aşamasına geldiğini, sokak hayvanları için koruma birliği kurulduğunu da aktardı.

Gençlik ve Spor Yatırımları

Kahramanmaraş Stadyumu’nun çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Görgel, 17 bin 500 kişilik modern bir stat inşa edileceğini söyledi. Bunun yanında 4 bin seyirci kapasiteli futbol sahasının tamamlandığını, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin spor vadisine dönüştürüleceğini açıkladı. Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin de spor adasına dönüşeceğini, 370 Milyon TL’lik gençlik ve spor merkezinin çalışmalarının başladığını belirtti. Çocuk Sanat Merkezi, Pınarbaşı Millet Konağı ve Kırk Altı Kafe projelerinden de bahseden Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin yerine Türkiye’nin en büyük kütüphane ve kültür merkezlerinden birinin yapılacağını duyurdu.