Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde gençlere yönelik hizmet ve desteklerini artırarak sürdürüyor. Gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar Pusula Maraş çatısı altında hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi; atölyelerden kültürel etkinliklere, akademik destekten sessiz çalışma alanlarına kadar geniş bir yelpazede gençlere imkân sunarken, özellikle ders çalışma ortamlarının iyileştirilmesine ayrı bir önem veriyor. Bu doğrultuda şehir genelindeki millet konakları ve kütüphaneler gençlerin ihtiyaçlarına daha uygun hale getiriliyor, yeni alanların şehre kazandırılması için de projeler hızla ilerliyor.

Gençlik Merkezi, Öğrencilerin En Sık Ziyaret Ettiği Alanlardan Oldu

Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde hizmet veren Mehmet Arıkan Pusula Maraş Gençlik Merkezi, gençlerin en sık tercih ettiği alanlardan biri hâline geldi. Özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sakin ve düzenli çalışma ortamı sunan merkezde günün büyük bölümünü verimli bir şekilde değerlendiriyor.Merkezdeki özel çalışma alanları sayesinde gençler, bireysel ders çalışmalarını sessiz ve konsantre bir ortamda sürdürebiliyor. Bunun yanı sıra merkezde düzenlenen kültürel, sosyal ve eğitim odaklı etkinlikler gençlerin özgüvenini artırırken, sosyal çevre edinmelerine de katkı sağlıyor.

Gençler Merkez ve İmkanlardan Memnun

Mehmet Arıkan Pusula Maraş Gençlik Merkezi’nden faydalanan öğrenciler, burada sunulan çalışma imkânlarının kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti. Gençler, sağlanan destekler için Büyükşehir Belediyesine ve gençlere büyük önem veren Başkan Fırat Görgel’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.