Son 5 kilometrelik kısımda ise bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak adına şehrin dört bir yanında yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehir merkezi ile Andırın arasındaki ulaşımı 20 kilometre kısaltarak büyük kolaylık sağlayan Karasu Grup Yolu’nda da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Onikişubat ve Andırın arasında alternatif bir güzergâh oluşturan 30 kilometrelik yeni arterin 25 kilometrelik bölümü, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sathi asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı.

Geriye kalan 5 kilometrelik Andırın etabında ise bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.Ekipler, güzergâhta deforme olan kısımları sıcak asfaltla yenileyerek yol standardını yükseltiyor.

Böylece hem yol güvenliği hem de sürüş konforu artırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni arterin tamamının modern ve konforlu bir ulaşım güzergâhı hâline gelmesi hedefleniyor.

Turizm ve Kırsalın Kalbinde Konforlu Erişim

Karasu Grup Yolu, aynı zamanda bölgenin önemli turizm ve yayla rotalarından biri olma özelliğini taşıyor. Ayşepınarı, Sarımollalı, Avgasır, İçmepınarı, Emirler ve Çukurbaz gibi yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan yol, bölge halkı ve yayla ziyaretçileri için adeta bir omurga görevini görüyor.