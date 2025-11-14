NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların kişisel gelişimine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde 16 Kasım Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Dile Benden Ne Dilersen” adlı tiyatro gösterisi minik izleyicilerle buluşacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki ayrı seansla sahnelenecek oyun, çocuklara hem kahkaha dolu anlar yaşatacak hem de ekran bağımlılığına karşı farkındalık kazandıracak.

Renkli kostümler, canlı müzikler ve interaktif sahne kurgusuyla çocukların ilgisini çekecek olan “Dile Benden Ne Dilersen”, dijital dünyaya kapılan çocukların gerçek hayattaki ilişkileri ve hayal gücünü yeniden keşfetmesini amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tamamen ücretsiz olarak sahnelenecek olan tiyatro gösterisine tüm çocuklar davet edildi.