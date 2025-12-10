Kayıtlara göre Mercimek, özel kalem odasına girdikten sonra herhangi bir müdahale olmaksızın kendini yere bırakıyor. Personel yardım ederek sandalyeye oturtuyor; kolonya ve peçete vererek sakinleştirmeye çalışıyor.

Kısa süre sonra Mercimek’in sinirlenerek sehpaya şiddetle vurduğu, bu ani hareket üzerine personelin refleks olarak müdahalede bulunduğu görülüyor. Bu temasın, merhumun kendisine ve çevreye daha fazla zarar vermesini önlemeye yönelik bir davranış olup olmadığı; darp olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, uzman görüşleri ve yargı sürecinin sonucunda netlik kazanacak.

Çıkış anında ise personel destek olurken Mercimek’in kapıdan çıkar çıkmaz tekrar kendini yere bırakmaya çalıştığı; hareketin dış temas olmadan gerçekleştiği kameralarca kaydediliyor.

Görüntülerin tümünde kötü muamele veya zorlayıcı güç kullanımına dair belirgin bir bulguya rastlanmadı. Sosyal medyadaki iddiaların önemli kısmı görüntülerle örtüşmedi.

Yaşamını yitiren Nuh Mercimek’e Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyoruz.