Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge, para ve silah ele geçirildi.

Aramalarda; 21 adet cep telefonu, 12 adet pos cihazı, 29 adet kredi kartı, 13 adet senet, 18 adet çek, 9 adet alacak verecek defteri, 750 bin TL, 600 dolar, 900 euro, 160 İsviçre frangı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet bilgisayar kasası, 12 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 46 adet pompalı tüfek fişeği, 44 adet tabanca fişeği, 52 gram bonzai, 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.