Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 133 adet Captagon hap ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise 27 Ekim 2025 tarihinde iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 56,85 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.