Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım konforunu artırmak ve yol altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı sathi kaplama asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydedildi. Son olarak Ağabeyli Mahallesi Ağcalar yolu sathi kaplama asfaltla buluşturuldu.

Ekiplerin, kırsal bölgelerde yol açma, asfalt, sathi kaplama ve parke döşeme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüğü, bu yoğun temponun önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

Merkez mahallelerde de hazırlıkların sürdüğünü aktaran Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarına geçileceğini vurguladı.

BAŞKAN AKPINAR: “HEDEFİMİZ HER MAHALLEMİZE KONFORLU ULAŞIM SAĞLAMAK”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti:“Göreve geldiğimiz günden bu yana Dulkadiroğlu’nun her noktasına eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız sathi kaplama seferberliği planlı bir şekilde ilerliyor. Fen İşleri ekiplerimiz, Ağabeyli’denBaydemirli’ye, Göllü’den Boyalı’ya kadar her bölgemizde aralıksız hizmet üretiyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı merkez mahallelerimizde de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarına hızla başlayacağız.”



Başkan Akpınar, ilçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmaların, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu da vurguladı:“Hedefimiz, Dulkadiroğlu’nda ulaşım sıkıntısı yaşanmayan, modern yollarla donatılmış bir ilçe oluşturmak. Vatandaşlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda hem ekipmanlarımızı hem de çalışma kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, “her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla sürdürdüğü yol seferberliğiyle, hem kırsal hem de merkez mahallelerde modern ve güvenli ulaşım ağını oluşturma hedefine adım adım yaklaşıyor.