Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde modern, güvenli ve uzun ömürlü altyapı sistemleri oluşturmak için yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, şehrin dört bir yanında olduğu gibi Elbistan’da da hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçenin en önemli ulaşım akslarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen içmesuyu altyapı imalatları hızla sürüyor. Bölgeye toplam 5,5 kilometrelik yeni içmesuyu hattı kazandırılması hedefleniyor.

KASKİ koordinesinde yürütülen çalışmaların yüzde 20’lik kısmı tamamlanırken, proje hayata geçtiğinde Cumhuriyet ve Orhangazi mahallelerinin içmesuyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak. Devam eden çalışmalar sayesinde hem içmesuyu arz güvenliği artırılacak hem de olası arıza ve kesintilerin önüne geçilecek.

Daha Sağlıklı ve Kesintisiz İçmesuyu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehrin her noktasında modern ve dayanıklı altyapı tesisleri kazandırmak için tüm ekiplerimizle yoğun bir mesai harcıyoruz. Elbistan’da yürütülen içmesuyu hattı yenileme çalışmaları da bu hedefin önemli bir parçası. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içmesuyuna kavuşacak” ifadelerine yer verildi.