Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde “Engelsiz Kahramanmaraş” hedefi doğrultusunda anlamlı bir projeye daha imza attı. Down sendromlu 33 yaşındaki Melek Demircik’in en büyük hayali olan gelinlik giyme isteği, Büyükşehir Belediyesinin özel organizasyonuyla gerçeğe dönüştü.

Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi’nde düzenlenen temsili düğün töreninde mahalle sakinleri ve aile dostları büyük bir coşkuyla Melek’in mutluluğuna ortak oldu. Organizasyon, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinin de aktif şekilde yer aldığı programda, kına yakıldı, pasta kesildi, oyunlar oynandı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde Melek’in sevinci yüzünden okunurken, mahallede adeta bayram havası esti. Anne Hacer Demircik ve baba Seyit Demircik, kızlarının en büyük hayalini gerçekleştiren bu özel organizasyon nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Aile, bu anlamlı desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.