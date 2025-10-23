1997 yılında Mehmet Kıraç ve Koray Kıraç tarafından kurulan Afşin Un Fabrikası, uzun yıllar boyunca hem Afşin’e hem de çevre ilçelere hizmet verdiği gibi, bir dönem Afşin’in ihracat yapan tek firmasıydı. Afşin Un Fabrikası, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak yıkıldı. Tesis, yapılanma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden üretime başladı.

“Kahramanmaraş’ın Tek Aktif Un Fabrikasıyız”

Şirket ortağı Betül Kıraç Kösebalaban, yapılan yenileme çalışmalarıyla fabrikanın yeniden üretime geçtiğini belirterek, “1997 yılından itibaren Afşin’imize ve bölgemize hizmet eden fabrikamız, 6 Şubat depremleri dolayısıyla yıkılarak kullanılamaz duruma gelmişti. Biz bu süreçte fabrikamızı yeniden inşa ederek Kahramanmaraş’ın şu andaki tek aktif un fabrikası olarak bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeniden faaliyete geçen Afşin Un Fabrikası, hem Afşin ilçesinde istihdama katkı sağlayacağı, hem de bölgedeki un ihtiyacını karşılayarak üretim zincirini güçlendireceği belirtiliyor.