İmge Tercüme uzman tercüman ekibinden 2025 global ücret analizi ve yabancılara özel hizmet değerlendirmesi.

Ekonomi çevreleri yeni ücretin ne olacağını tartışırken, İmge Tercüme’nin deneyimli tercüman ekibi, farklı ülkelerdeki asgari ücret rakamlarını tercüme ederek kapsamlı bir karşılaştırma hazırladı.

Dünyada ekonomik dengeler 2025’te de değişmeye devam ediyor.Avrupa ülkelerinde asgari ücretler tarihî seviyelere ulaşırken, Türkiye ve çevre ülkelerde döviz bazında fark giderek büyüyor.

İmge Tercüme uzmanlarına göre bu fark yalnızca gelir düzeyini değil, aynı zamanda ülkeler arası iş gücü hareketliliğini de etkiliyor.Avrupa’da yaşam maliyetine paralel şekilde artan maaşlar, Türkiye ve yakın coğrafyada hâlâ düşük Avro karşılığıyla dikkat çekiyor.

2025 Asgari Ücret Karşılaştırması

Ülke Aylık Asgari Ücret (€) Not Almanya €2.161 Saatlik €12,82 – Avrupa’nın zirvesinde Fransa €1.801 35 saatlik çalışma haftası İspanya €1.184 14 maaş sistemine göre belirleniyor Yunanistan €880 2025 artışıyla yükseldi KKTC €894 Türkiye’den yüksek görünüyor Türkiye €454 (net) 22.104 TL net – Avro bazında düşük Azerbaycan €211 400 AZN / ay Gürcistan €6–37 Sembolik düzeyde İran Değişken Enflasyon ve kur etkisiyle oynak İtalya Yasal taban yok Sektörel sözleşmeler belirliyor

Rakamlar kültürel farkı da yansıtıyor”

İmge Tercüme tercümanlarına göre Almanya, Fransa, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerde asgari ücretle çalışan birey “temel yaşam giderlerini” karşılayabilirken, Azerbaycan ve Gürcistan’da bu rakam geçim düzeyinin oldukça altında kalıyor.Bu fark, sadece ekonomiyi değil; yabancıların Türkiye’ye yönelik bakışını, ülkede yaşama, evlenme veya yatırım yapma kararlarını da etkiliyor.

Tam da bu noktada, İmge Tercüme gibi profesyonel tercüme bürolarının önemi öne çıkıyor.

Yabancılara Özel Hizmette Güvenin Adı: İmge Tercüme

İstanbul merkezli İmge Tercüme, yalnızca yazılı çeviri değil; aynı zamanda resmî sözlü tercüme alanında da Türkiye’nin önde gelen markalarından biridir.

Yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’de karşılaştığı en hassas süreçlerde profesyonel destek sağlar:

Tapu işlemleri için tercüman desteği

Yabancılarla yapılan evliliklerde nikaha tercüman

Noter huzurunda yeminli tercüme

Konsolosluk ve apostil işlemlerinde tercüme

İmge Tercüme, her dilde uzman tercümanlarla çalışarak bireysel ve kurumsal müşterilerine resmî güvence ve kusursuz iletişim sunar.

Kültürler Arası Köprü

Ekonomik göstergeler değişse de, diller arası doğru iletişim her zaman belirleyici unsur olmaya devam ediyor.İmge Tercüme, hem yerel hem de uluslararası müşterilerine yeminli, noter onaylı, apostilli, simultane ve teknik tercüme hizmetleri sunarak kültürler arası bir köprü kuruyor. Özellikle ülkemize yatırım yapan ve mülk edinenlerin tapuya tercüman hizmetini de karşılayarak süreçlerin daha hızlı ve kolay yürümesinde destek vermektedir. Uzman kadrosu yalnızca çeviri yapmakla kalmıyor; aynı zamanda ekonomik, hukuki ve sosyal farklılıkların yarattığı iletişim engellerini profesyonelce çözüyor.