Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 2025 – 2026 Akademik Yılı açılış programına katıldı.KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, geniş bir katılımla düzenlendi.Törene; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, şehir protokolü, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, “İlk Dersimiz: Gazze ve İnsanlık” başlıklı konferansında günümüz dünyasında yaşanan insani krizlere ve Filistin meselesine dikkat çekti.Program, akademik alanda başarı gösteren öğretim üyelerine belge takdimi ile sona erdi.

“Şehrimizin Eğitim Altyapısını Güçlendirmek İçin Çabalarımızı Sürdüreceğiz”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizin yeni akademik yılını büyük bir heyecan ve umutla karşıladık. Üniversiteler, bir şehrin geleceğini şekillendiren, bilginin, bilimin ve kültürün kalbinde yer alan kurumlardır. KSÜ, bugüne kadar yetiştirdiği binlerce mezunu ve yürüttüğü projelerle hem Kahramanmaraş’ımıza hem de ülkemize önemli katkılar sağlamıştır.Yeni akademik yılın, öğrencilerimiz için yeni başlangıçlar, akademisyenlerimiz için üretken bir dönem olmasını diliyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin eğitim altyapısını güçlendirmek ve üniversitelerimizle iş birliğini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Bilgiyle, bilimle ve çalışmayla büyüyen bir Kahramanmaraş hedefiyle; öğrencilerimize ve tüm akademik camiamıza başarı, huzur ve sağlık dolu bir yıl temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.