KASKİ, şehir genelinde yürüttüğü altyapı yatırımlarının yanı sıra tamamlanan bölgelerde üstyapı onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenileyen KASKİ ekipleri, altyapı imalatlarının ardından bozulan yolları da onarıyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda Egemenlik ve Mehmet Akif Mahalleleri ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda altyapı çalışmaları esnasında deforme olan asfalt yüzeyleri sıcak asfaltla tamir ediliyor.

Gerçekleştirilen bakım onarım uygulamalarıyla hem trafik akışının düzenliliği sağlanıyor hem de vatandaşların ulaşım güvenliği artırılıyor.KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehrimiz genelinde altyapı yatırımlarımızı etaplar halinde sürdürüyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde de ekiplerimiz üstyapı onarımlarına hızlı bir şekilde başlıyor. Amacımız, hemşehrilerimize hem güçlü bir altyapı hem de konforlu ulaşım imkânı sunmak” ifadeleri kullanıldı.