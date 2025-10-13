Başkan Görgel, “Birliğimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer başta olmak üzere, birliğimizin kurulmasında emeği geçen tüm ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu meseleyi tüm ilçelerimizi de dahil ederek,gerek insan sağlığı gerekse çevre ve hayvan sağlığı açısından sürdürülebilir bir şekilde yöneteceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Türkiye’de örnek bir adım atıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan veCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla resmiyet kazanan Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez bir büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen bu birlik, sahipsiz hayvanlara yönelik tüm süreçlerin tek elden, koordineli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini hedefliyor.Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ilk toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, birlik üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

“Şehrimiz ve Ülkemiz İçin Önemli Bir Adım”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla resmiyet kazanan birliğin, Kahramanmaraş ve Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğimiz resmiyet kazandı. Öncelikle bu birliğimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer başta olmak üzere, birliğimizin kurulmasında emeği geçen ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda artık tek yetkili kurum birliğimiz olacak. 11 ilçemizde yaklaşık 20 bine yakın sokak hayvanı var. İnşallah bu meseleyi tüm ilçelerimizi de dahil ederek, gerek insan sağlığı gerekse çevre ve hayvan sağlığı açısından sürdürülebilir bir şekilde yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Doğal Yaşam Alanları ve Sağlık Tesisleri Yolda

Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Görgel, “Dönemimiz içerisinde 3 yeni araç alımı gerçekleştirdik ve 28 yeni personel istihdam ettik. Şu anda toplamda 4 araç ve 63 personelle hizmet veriyoruz. Kapıçam bölgesinde 20 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturduk. Birliğimizin kurulmasıyla birlikte bu alana 75 dönüm daha ilave edilecek. Elbistan’daki barınağın kapasitesi artırılacak ve buraya doğal yaşam alanı eklenecek. Kapıçam’daki tesisimizin sağlık hizmetleri kapasitesidaha da artırılacak. Afşin’de ise yeni bir kısırlaştırma birimi oluşturulacak. Bu çalışmalarla Kahramanmaraş sahipsiz hayvanlarkonusunda Türkiye’ye örnek bir şehir haline gelecek” şeklinde konuştu.

Birlik Başkanı, Divan Üyeleri ve Encümen Seçimi Yapıldı

Toplantının devamında, birliğin yönetim organlarının seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanı olarak seçildi. Divan üyeleri ve birlik encümeni de belirlenerek ilk toplantı tamamlandı.