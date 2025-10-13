Yeni köprüyle Yeniyurt’un ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu’nun kırsal mahallelerinden Yeniyurt’ta gerçekleştirilen yeni köprü imalatı tamamlanarak hizmete açıldı.Mahalleye ulaşım sağlayan güzergâhta bulunan ve 46 yıldır bölge halkına hizmet veren eski köprü, hem dar geçişi hem de yıpranmış yapısı nedeniyle ulaşımda güvenlik riski oluşturuyordu.

Büyükşehir Belediyesi, mevcut köprünün yerine 53 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde modern bir köprü inşa etti.Toplam 15 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje sayesinde Yeniyurt Mahallesi’nin ulaşım standardı önemli ölçüde artırıldı.

Genişliğiyle araç geçişlerini kolaylaştıran ve dayanıklı altyapısıyla uzun yıllar hizmet verecek olan yeni köprü, vatandaşların günlük ulaşımını hem güvenli hem de konforlu hale getirdi.

“Mahallemize Son Derece Kullanışlı Bir Köprü Kazandırıldı”

Yeni köprünün mahalle için büyük önem taşıdığını ifade eden Yeniyurt Mahalle Muhtarı Hasan Taramış, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti, “46 yıldır mahallemize hizmet veren eski köprümüz çok dar olduğu için ulaşım güvenliğini tehlikeye atıyordu. Ayrıca çok eskidiği için artık ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmişti. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik. Sağ olsun, kısa sürede mahallemize son derece modern ve kullanışlı bir köprü kazandırıldı. Mahalle sakinlerimiz yeni köprüden son derece memnun. Fırat Görgel Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekibe mahallem adına teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.