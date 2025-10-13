Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde Onikişubat’ın bereketli topraklarında yetişen ürünleri ve kadın emeğinin üretimdeki gücünü ön plana çıkaran özel bir etkinliğe imza atılıyor.

‘Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor’ sloganıyla gerçekleştirilecek festival, geleneksel değerlerle modern üretimi buluşturacak.

Ünlü şefler, Onikişubat’ın bağ bozumu zenginliğini anlatacak

Festival programı, 11.00’de protokol açılış töreniyle başlayacak. Ardından 11.30-14.00 saatleri arasında stant ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, yöresel ürünleri, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini ve bağ bozumuna dair geleneksel lezzetleri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Öğleden sonra ise, 14.00-15.00 saatleri arasında ünlü şefler Sinem Özler ve Ömür Akkor’un katılımıyla düzenlenecek workshop, festivalin en renkli etkinliklerinden biri olacak. Katılımcılar, bu atölyede Kahramanmaraş mutfağının geleneksel tatlarını deneyimleyecek.

15.00’te çay ve kahve molasının ardından, 16.00’da Sinem Özler, Ömür Akkor ve Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu’nun yer aldığı panel oturumu düzenlenecek. Panelde gastronomi, yerel üretim, kadın girişimciliği ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınacak.

Başkan Toptaş’tan davet

Festival boyunca Kahramanmaraş’ın köklü gastronomi kültürü, el sanatları, yöresel ürünleri ve üzümden elde edilen farklı lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Bağ bozumunun bereketini kadın emeğinin zarafetiyle buluşturduğumuz bu güzel etkinlikte, hem üreticilerimize destek olacak hem de yerel kültürümüzü yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimizi EXPO 2023 Alanı’ndaki festivalimize bekliyoruz.”