Ekonomide ezberleri bozan tarihi bir adım atıldı. Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım, kurduğu yeni iştiraki Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile tasarruf finansman sektörüne giren ilk kamu bankası oldu. Bu yeni sistemle birlikte, ev, araç veya iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, faiz yükü ve kredi maliyetleri olmadan, tamamen kamu güvencesi altında hayallerine kavuşabilecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Emlak Katılım’ın sunduğu bu yenilikçi model, temel olarak dayanışma ve tasarrufa dayanıyor. Katılımcılar, bütçelerini sarsmayacak taksitlerle birikim yapmaya başlıyor. Sistemin en can alıcı noktası ise faizin tamamen ortadan kaldırılmış olmasıdır. Vatandaşlar, sadece “organizasyon ücreti” adı altında bir katılım bedeli ödeyerek bu sisteme dahil olabiliyor.

Şirket, vatandaşlara iki temel model sunuyor:

1. ÇEKİLİŞLİ MODEL: Bu modelde, benzer hedeflere sahip tasarruf sahipleri bir gruba dahil oluyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişle, o ay kimin ev, araç veya iş yeri alacağı belirleniyor. Bu sayede, küçük birikimlerle bile büyük hayallere erken ulaşma şansı doğuyor.

2. MÜŞTERİ BAZLI MODEL: “Ben ne zaman teslim alacağımı bilmek istiyorum” diyenler için ise teslimat tarihi en baştan belirlenebiliyor. Katılımcılar, dilerlerse peşinat vererek süreci hızlandırabiliyor, dilerlerse de tamamen peşinatsız bir şekilde yola devam edebiliyor.

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE GEÇERLİ OLACAK

Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın getirdiği en büyük kolaylıklardan biri de coğrafi sınırlamanın olmaması. Sisteme dahil olan bir katılımcı, Türkiye’nin 81 ilinin herhangi birinden beğendiği evi, sıfır veya ikinci el aracı ya da ticari faaliyetleri için düşündüğü çatılı iş yerini satın alabiliyor. Teslimat gerçekleştikten sonra ise kalan borç, yine belirlenen taksitlerle ödenmeye devam ediyor.

KAMU GÜVENCESİ, SEKTÖRDE GÜVENİ YENİDEN İNŞA EDECEK

Tasarruf finansman sektörü, geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların temkinli yaklaştığı bir alan olmuştu. Ancak bir kamu bankası olan Emlak Katılım’ın bu sektöre girmesi, “güven” unsurunu en üst seviyeye taşıyor. Tüm faaliyetlerin Emlak Katılım şubeleri üzerinden yürütülecek olması, sürecin şeffaf ve denetlenebilir olacağının en büyük garantisi olarak görülüyor. Bu adımın, sektörde yeni bir rekabet ortamı yaratması ve hizmet kalitesini artırması bekleniyor.