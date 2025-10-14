Rekabetçi Arenada Öne Çıkan Başarı

Yaklaşık 3.000 firmanın katıldığı İnovaLİG 2025’te Kipaş Tekstil, ilk üçe girerek tekstil sektöründe dereceye giren tek firma olmanın gururunu yaşadı. Şirket, inovasyonu tüm süreçlerine entegre eden stratejik yaklaşımı, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışı ve Ar-Ge’ye yaptığı teknolojik yatırımlar sayesinde jüri üyelerinden tam not aldı.

İnovasyonun Önemi Vurgulandı

Ödül töreninde Kipaş Tekstil adına ödülü, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Ar-Ge Merkezi Yöneticileri Gökhan Tandoğan ve Kıymet Kübra Denge teslim aldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, inovasyonun Türkiye ihracatı için önemini vurgulayarak Kipaş Tekstil’in öncü rolünü takdirle karşıladı.

Kipaş Yönetiminden Açıklama

Kipaş Holding yönetimi, elde edilen bu derece hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İnovaLİG 2025’te yaklaşık 3.000 firma arasından 'İnovasyon Stratejisi' kategorisinde Türkiye 3.’sü olduk. Tekstil sektöründe dereceye giren tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, sürdürülebilir büyüme hedefimize giden yolda inovasyona verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Kipaş Tekstil olarak inovasyonu üretimimizin, yönetimimizin ve stratejimizin merkezine yerleştirdik. Bu ödül, ekip ruhumuzun ve yenilikçi bakış açımızın bir sonucudur. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz."

Geçmiş Başarıyla Devam Eden İnovasyon Yolculuğu

Geçen yıl da Kipaş Tekstil, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen Türkiye İnovasyon Ligi’nde Türkiye’nin en inovatif firmaları arasında öne çıkmıştı. 2024 yılında tüm sektörlerden toplam 1.507 firmanın katıldığı yarışmada, kazananlar Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının IMP3ROVE metodolojisiyle yapılan uzun değerlendirme sonucunda belirlendi. Kipaş Tekstil, İnovasyon ve Organizasyon Kültürü kategorisinde birinci olmuş ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Kipaş Tekstil, bu prestijli başarılarıyla Türkiye’nin inovasyon alanında örnek gösterilen şirketleri arasındaki yerini pekiştirirken, yenilikçi üretim anlayışıyla sektörde fark yaratmaya ve Türkiye’nin küresel rekabet gücüne katkı sunmaya devam ediyor.