Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) iş birliği ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) desteğiyle yürütülen projede, bölgedeki istihdamın artırılması ve yüksek teknolojiye dayalı üretim kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Yapısal Teknisyen Alımı İçin Aranan Nitelikler:

Başvuru yapacak adayların;

*Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu (2026 yılı mezunları da dahil) Uçak Gövde-Motor, Makine, Metal İşleme, Kaynak, Otomasyon, Elektrik-Elektronik gibi teknik bölümlerden mezun olması,

*Havacılık sektöründe kullanılan ham malzeme ve bağlayıcılar hakkında bilgi sahibi olması,

*Montaj prosesleri ve teknik resim okuma konularında bilgi sahibi olması,

*Vardiyalı ve mesaili çalışma düzenine uyum sağlayabilmesi,

*İş güvenliği kurallarını bilmesi,

*Temel seviyede İngilizce ve 3 boyutlu modelleme programı bilgisine sahip olması,

*Sürekli öğrenmeye açık ve gelişim odaklı olması,

*Temel teknik ve sayısal bilgilerle donanımlı olması,

*El aletleri kullanımı konusunda bilgi sahibi olması,

*Havacılık kalite standartları (AS9100, ISO9001 vb.) hakkında bilgi sahibi olması,

*Ekip çalışmasına yatkın ve disiplinli bir yapıya sahip olması,

*Seyahat ve konaklama engelinin bulunmaması (TUSAŞ Ankara/Kahramankazanoryantasyonu) beklenmektedir.

Başvuru Bilgileri:

Başvuru yapmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini aşağıdaki e-posta adresine iletebilirler:

📩 [email protected]