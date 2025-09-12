Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan restoranın bebek bakım odasında, iddiaya göre yere atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.