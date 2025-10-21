Olay, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkımı gerçekleştirilen binada yol trafiğe kapatılmadan çalışmalar sürdürüldü. Yıkım esnasında binadan kopan beton parçaları, çevredeki iş yerlerine ve yoldan geçen araçların üzerine düştü.

Vatandaşlar, bölgede herhangi bir güvenlik şeridi çekilmediğini ve yeterli önlem alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çevredeki esnaflar yıkım işlemlerinde güvenlik tedbirlerinin eksikliğine dikkat çekerek, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin daha sıkı denetim yapması gerektiğini ifade etti.