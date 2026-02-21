Bakan Çiftçi, iftarını depremden etkilenen Eshabil Saylak ve ailesiyle birlikte açtı. Samimi bir atmosferde geçen iftar buluşmasında Bakan Çiftçi, ailenin yeni evlerindeki ilk Ramazan heyecanına ortak oldu.

“Ramazan’ın Bereketini Saylak Ailesiyle Paylaşıyoruz”

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Bakan Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının manevi iklimini deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarla birlikte idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan’ın bereketini Kahramanmaraş’ta Saylak ailesi ile paylaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Eshabil Saylak ve kıymetli ailesini ziyaret ederek iftar sofrasında bir araya geldik. ‘Yeni Evim, İlk İftarım’ programlarımız kapsamında; deprem bölgesinde yuvalarının anahtarlarını teslim alan ailelerimizi Ramazan ayı boyunca ziyaret etmeye, aynı sofrada dua ve muhabbetle buluşmaya devam edeceğiz.”

“Allah Hanelerimize Huzur İhsan Eylesin”

Bakan Çiftçi, depremzede ailelerin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayarak, “Allah sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur ihsan eylesin. Saylak ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.