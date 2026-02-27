31 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışlar Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevreleri ile iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

MGM; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır'a yoğun kar yağışı; Adana, Mersin, Kahramanmaraş'a ise kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşacak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışlar cumartesi günü iç, kuzey ve doğu illerinde devam edecek. Pazar günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde etkili olacak yağışlar yeni haftada ise yurt genelinde yerini güneşe bırakacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı İstanbul'da 13, İzmir'de 17, Ankara'da 10 derece olacak.