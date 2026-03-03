İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonu sonrası Batı Asya’da tansiyon yükseldi. İran’ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemesi küresel piyasalarda gerilimi tarihi seviyelere taşıdı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirdi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği askeri operasyonun ardından bölgede jeopolitik riskler arttı. İran’ın Körfez ülkelerine yönelik karşı hamlesiyle birlikte uluslararası piyasalarda belirsizlik derinleşti.

Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan çok sayıda nakliye şirketi faaliyetlerini askıya alırken, haftaya yüzde 13 yükselişle başlayan Brent petrol gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

AKARYAKITA TARİHİ ZAM BEKLENTİSİ

Son günlerde yapılan artışların ardından 60 TL’yi aşan motorin fiyatının, akaryakıt piyasasında şimdiye kadarki en yüksek zamla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın zamanlamasını duyurdu. Aydilek "Akaryakıta, bu gece yarısı yapılacak zam netleşti. Motorine, 6 TL 69 kuruş zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Benzin fiyatları ise küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel olarak hareket etti. İlk etapta zam ihtimali hesaplanırken, son verilere göre benzine bu gece yarısı artış yapılmayacak.