MSB, 4 Mart 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklama ile Türk hava sahasına yönelik bir füze tehdidinin bertaraf edildiğini duyurdu.

“NATO mühimmatı zamanında angaje oldu”

MSB’den yapılan açıklamaya göre, İran topraklarından ateşlendiği belirlenen balistik bir füze, Irak ve Suriye hava sahasını kat ederek Türkiye sınırına yöneldi.

Tehdidin tespit edilmesinin ardından Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları mühimmatı zamanında angaje ederek havada imha etti.

Dörtyol’a düşen parçalar imha füzesine ait

İmha işleminin ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir mühimmat parçasının düştüğü görüldü.

Bakanlık, söz konusu parçanın saldırı füzesine değil, onu havada vuran savunma (önleme) mühimmatına ait olduğunu teyit etti.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

“Kimden ve nereden gelirse gelsin korumaya muktediriz”

Bakanlık açıklamasında Türkiye’nin savunma iradesine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktediridir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.”

Taraflara “gerilimi yaymayın” uyarısı

Saldırıya ilişkin “cevap verme hakkının mahfuz olduğunu” hatırlatan Türkiye, bölgedeki çatışan taraflara da kritik bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, “Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz” denildi.