CNN Türk'te yayınlanan ve İran'dan Tel Aviv'e misilleme olarak sunulan görüntülerin, 6 Şubat depremlerindeki Kahramanmaraş yıkımına ait olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk Yayınında Büyük Hata

Füze yağmuruna tutulduğu iddia edilen o karanlık enkazın, aslında Türkiye'nin en uzun gecesi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde çekildiği ortaya çıktı. Yayınlanan görüntünün Ortadoğu'daki güncel çatışmayla uzaktan yakından ilgisi olmadığı belirtildi.

CNN TÜRK AÇIKLAMA YAPTI!

CNN TÜRK yayınında İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan savaşa dair yoğun haber trafiği ve haber kanalı rejisinin karmaşası içinde sehven yanlış bir görüntü ekrana gelmiştir. Hatalı olduğu farkedilir farkedilmez de o görüntü ekrandan kaldırılmıştır.

Hemen ardından görüntüyü ekrana yansıtan meslektaşlarımızla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılmıştır.



İnceleme sonucunda ilgili meslektaşlarımızın kurumla ilişiğinin kesilip kesilmeyeceğine karar verilecektir.



Benzer bir hatanın tekrarlanmaması için tüm sistem yeniden gözden geçirilmektedir.



Konuyla ilgili CNN TÜRK ailesi olarak üzüntülerimizi belirtiriz.



CNN TÜRK olarak haberin güvenilir ve doğru olması noktasında olağanüstü bir duyarlılık içinde olduğumuzu ve duyarlılığın süreceğini belirtmek isteriz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur…