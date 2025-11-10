Geçtiğimiz aylarda Onikişubat’a bağlı Çamlıbel-Çakırdere Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangınında, 1.650 hektarlık orman alanı ile birlikte 350 hektar ziraat ve özel mülkiyet arazisi zarar görmüştü.

Onikişubat Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli biçimde bu alanların yeniden yeşertilmesi için yoğun bir hazırlık süreci yürüttü.

Belediye ekipleri, “Yeşil Vatan Seferberliği” sloganıyla hareket ederek, doğayı eski güzelliğine kavuşturmak için binlerce fidanı toprakla buluşturacak. Etkinlikte çam, sedir, akasya ve servi türlerinden oluşan yerli fidanlar dikilecek.

Yangının ilk anından itibaren sık sık bölgeye ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 11 Kasım 2025 Salı günü düzenlenecek ağaçlandırma seferberliğine tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Toptaş’tan fidan dikim seferberliğine davet

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz aylarda hep birlikte yangını söndürmüştük, şimdi hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Çamlıbel-Çakırdere’de yaşanan büyük felaketin izlerini silmek için el ele veriyoruz. Her bir vatandaşımızın desteğiyle, yanan ormanlarımızı eskisinden daha güçlü ve yeşil hale getireceğiz. Bu seferberlik, sadece ağaç dikmek değil; geleceğimize, çocuklarımıza nefes olacak bir umudu yeşertmektir.”

Etkinlik kapsamında öğrencilerden gönüllü vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarından kamu personeline kadar her kesimden insanın katılımı bekleniyor.

Doğayı yeniden canlandırmak, kaybedilen yeşili geri kazandırmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, “Birlikte söndürdük, şimdi birlikte yeşertiyoruz” mesajı verilecek.