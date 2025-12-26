Başkan Görgel, “Bugün Kahramanmaraş’ımızın tarihi yapılarından biri olan Duraklı Camii’mizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde hasar alan tarihi yapılarımızı inşallah bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş’ın önemli tarihi yapılarından Duraklı (Atoluğu) Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi’nde yer alan ve şehrin köklü tarihine tanıklık eden cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.Cuma Namazı öncesinde düzenlenen açılış programına; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan Bayramı’na Kadar 15 Camii Daha İbadete Açılacak

Açılış programında konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, 6 Şubat depremlerinin ardından tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Depremde hasar gören tarihi eserlerimizden Duraklı Camii’mizde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarını tamamlayarak camiimizi yeniden ibadete açıyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar Ulu Camii başta olmak üzere 15 camimizin daha restorasyonunu tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz” dedi.

Tarihi Yapılarımızı Bir Bir Ayağa Kaldırmaya Devam Edeceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasının yeniden ayağa kaldırılmasının önemine vurgu yaparak, “Bugün Kahramanmaraş’ımızın tarihi yapılarından biri olan Duraklı Camii’mizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde hasar alan tarihi yapılarımızı inşallah bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarihi Yapılarımızın Restorasyonu Tamamlanıyor

Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, konuşmasında, tarihi yapıların geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü olduğuna dikkat çekerek, “Hayırlı bir günde güzel bir hizmeti yeniden ibadete açıyoruz. Tarihi yapılarımızın restorasyonu bir bir tamamlanıyor. Duraklı Camii’nin yeniden ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarihi Yapılarımızı Ayağa Kaldırıyoruz

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ın özellikle beylik dönemi ve sonrasına ait tarihi eserlerinin korunması için ciddi bir gayret gösterildiğini ifade ederek, “Hep birlikte Kahramanmaraş’ın değerlerini ayağa kaldırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Duraklı Camii de bu çalışmaların önemli örneklerinden biri” dedi.

Hasar Gören Tarihi Yapılarımız Tek Tek İhya Ediliyor

Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise, depremde zarar gören tarihi yapıların yeniden ihya edilmesinin önemine değinerek, “İnşallah depremde hasar gören tarihi yapılarımızı bugünkü gibi tek tek yeniden hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı’na Kadar Camiilerin Büyük Bir Kısmı Tamamlanacak

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer de deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “6 Şubat depremlerinde 300’ün üzerinde camimizi kaybettik. Bugüne kadar 100’ün üzerinde camimizin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar bu sayı 200’e ulaşacak. Şehrimiz genelinde çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütülüyor” dedi.

Yeniden İbadete Açılan Camiide İlk Cuma Namazı Kılındı

Protokol konuşmalarının ardından şehir protokolü ve vatandaşlar, yeniden ibadete açılan Duraklı Camii’nde Cuma Namazı’nı eda etti. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte cami hem ibadet hem de Kahramanmaraş’ın tarihi kimliğinin yaşatılması açısından yeniden önemli bir merkez haline geldi.