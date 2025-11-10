Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehir merkezine erişimi kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen öncelikli bölgelerde yoğun bir mesaiyle yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamlı çalışmalarla birlikte, ilçenin dört bir yanında yollar yenileniyor, yeni güzergâhlar açılıyor ve vatandaşların ulaşıma dair talepleri tek tek karşılanıyor. Belediye ekipleri, özellikle kış ayları öncesinde yolların daha dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi için yoğun bir tempo sürdürüyor.

17 farklı mahallede aynı anda çalışma yapıldı

Geçtiğimiz hafta 17 farklı kırsal mahallede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla hem mevcut yollar yenilendi hem de yeni ulaşım güzergâhları hizmete kazandırıldı.

Ekipler, Beşen Mahallesi’nde yol genişletme çalışması gerçekleştirirken, Selimiye, Tekir, Köseli ve Hacıağalar mahallelerinde yolların daha konforlu hale gelmesi için kumlama çalışmaları yaptı. Karadere, Demrek, Sadıklı ve Yenidemir mahallelerinde ise yol temizleme işlemleriyle ulaşım güvenliği artırıldı.

Kırsal altyapının güçlendirilmesi kapsamında Yenicekale, Celili ve Reyhanlı mahallelerinde büz boru döşeme çalışmaları yapılırken, Öztürk ve Ayşepınarı mahallelerinde yeni yol açma faaliyetleriyle bölgeye ulaşımın kolaylaşması sağlandı. Döngel Mahallesi’nde ise kilit parke uygulaması ve okul yıkımı çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Kurtlar Mahallesi Jandarma Asayiş Bölgesi çevresinde yapılan düzenleme ile alanın güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

Başkan Toptaş’ın belediyecilik vizyonu kırsal mahalleleri dönüştürüyor

Onikişubat Belediyesi, ilçenin dört bir yanında devam eden yol yatırımlarıyla ulaşım standardını yükseltirken, vatandaşlardan gelen talepleri de öncelik sırasına alarak planlı bir şekilde çözüm üretiyor. Başkan Toptaş’ın vizyonuyla, kırsal mahallelerdeki ulaşım ağının modern ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülüyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ulaşım yatırımlarının ilçenin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Ulaşım; şehirleşmenin, kalkınmanın ve yaşam kalitesinin en önemli unsurlarından biridir. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, Onikişubat’ın her köşesine hizmet götürmek için çalışıyoruz. Her mahallemizde vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artıracak, güvenli yollar oluşturacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Her noktada emek, her adımda hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsaldan merkeze kadar Onikişubat’ın her bölgesinde sahadayız.”

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta da yeni bağlantı yolları, stabilize çalışmalar ve mahalle içi düzenlemelere devam edecek.