Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Müftülük binasından Valilik binasına gidiş şeridi 7 Ocak 2026 tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Çalışmalar süresince ulaşım, bulvarın diğer kesimlerinden ve belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Yapılan açıklamada, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhalarına, işaretlere ve yönlendirmelere titizlikle uymalarının önemini hatırlattı. Ayrıca, çalışmaların yapılacağı güzergâhı kullanacak araç sahiplerinin, olası yoğunlukların önüne geçebilmek için mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.