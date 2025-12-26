Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programı kapsamında şehre gelen AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ile birlikte restorasyonu devam eden Tarihi Kahramanmaraş Kalesi ve Ulu Camii’yi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretlere; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da katıldı.

Heyet, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik sürdürülen restorasyon çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız’dan kapsamlı bilgiler aldı.Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, kalenin özgün dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ardından Ulu Camii’yi ziyaret eden heyet, şehrin manevi simgeleri arasında yer alan yapının titizlikle sürdürülen restorasyon süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapılan çalışmaların, tarihi yapıların hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha güçlü hale getirilmesini hedeflediği ifade edildi.

Başkan Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Tuncer’i Misafir Etti

Saha ziyaretlerinin ardından Başkan Fırat Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Görgel, şehir genelinde devam eden ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin Sevilay Tuncer ve beraberindeki heyete bilgiler aktardı. Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın tarihi kimliğini korurken aynı zamanda modern, yaşanabilir ve dirençli bir şehir hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Özellikle deprem sonrası yeniden imar sürecinde çevre ve şehircilik politikalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Görgel, merkezi hükümetle güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ifade etti.