Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan projelerini kararlılıkla sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik anlamlı bir programa imza attı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda düzenlenen programda, özel gereksinimli çocuklar için dopdolu ve eğlenceli bir gün hazırlandı. Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli fiziksel aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlenirken, renkli görüntüler oluştu.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de aktif rol aldı. Gönüllü gençler, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli oyunlar oynadı, etkinlik alanında neşeli ve sıcak bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı.

Programa; Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Hikmet Özer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da katılarak özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip ailelerin taleplerini dinledi.

Özel Çocuklar ve Aileleri Programdan Memnun Ayrıldı

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, Sular Akademi Hastanesi de programa destek vererek çocuklara bot, çorap ve bere gibi kışlık giyim malzemeleri hediye etti. Sağlanan destekler, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.Özel gereksinimli çocukların mutluluğuna sahne olan program, anne babaların da büyük takdirini kazandı. Aileler, çocuklarının böyle anlamlı ve eğlenceli bir günde unutulmadığını hissettiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.