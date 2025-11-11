İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya, “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Vatandaşları ‘yatırım’ ve ‘faizsiz kredi’ vaadiyle kandırdılar

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve sahte (phishing) siteler aracılığıyla “yatırım danışmanlığı”, “ürün satışı” ve “faizsiz kredi” gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Bazı şüphelilerin mobil bankacılık uygulamalarına erişerek vatandaşların hesaplarından haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis oynattıkları, çocuk istismarı içerikli görüntüler paylaştıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

El konulan varlıklar arasında ev, arsa ve araçlar var

Operasyon kapsamında 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konulduğu, toplam mal varlığının yaklaşık 72 milyon TL değerinde olduğu açıklandı.

“Milletimizin yanındayız”

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda siber suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı:

“Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım.”

Yerlikaya ayrıca, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür etti.